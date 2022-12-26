Мир 26 декабря 2022, 19:41 Путин заявил о готовности развивать дружественные связи между странами СНГ Путин: саммит говорит о намерении дальше развивать сотрудничество на пространстве СНГ Пресс-служба Кремля

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Нарастающие с каждым годом международные угрозы становятся камнем преткновения между государствами-участниками СНГ. Об этом во время неформального саммита в понедельник заявил президент России Владимир Путин. Слова лидера государства привело РИА Новости.

Несмотря на разногласия, главы государств СНГ решают вопросы сообща, подчеркнул Путин.

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«Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами — вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия», — подчеркнул он.

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Сказав это, российский лидер поблагодарил иностранных коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, что приняли приглашение и приехали в Санкт-Петербург на встречу.

Путин отметил, что их встреча красноречиво говорит о желании стран-участниц СНГ и дальше выстраивать сотрудничество «в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран».