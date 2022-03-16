Путин заявил о достаточных доходах для финансирования проектов из федерального бюджета

Проблем с финансированием проектов из федерального бюджета не будет. В российской экономике на сегодня есть достаточный объем доходов. Об этом в ходе совещания по мерам социально-экономической поддержки регионов заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что текущая экономическая ситуация позволит не прибегать к эмиссии.

«Это означает, что Центробанку не нужно печатать деньги. У нас есть доходы. Рыночные, здоровые доходы», — заявил президент России.

Он подчеркнул, что в новых реалиях российской экономике нужны структурные изменения, которые приведут к росту инфляции. Но задача правительства минимизировать эти риски.

«Обращаю внимание правительства и коллег в регионах, что нужно обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Прежде всего товары первой необходимости лекарства и медицинские изделия. Нужно оперативно решать логистические проблемы, которые ведут к ценовым всплескам», — заявил Путин.

Президент потребовал исключить ручное вмешательство в регулирование цен, а добиваться стабилизации путем увеличения предложений товаров. Отслеживать ситуацию на рынке Путин поручил Федеральной антимонопольной службе и правительству.

Для помощи регионам все выплаты по бюджетным кредитам, которые они должны были погасить в этом году отсрочат. Министерство финансов откроет для каждого субъекта отдельную кредитную линию со ставкой в 10% от общего объема доходов до конца года.