Мир 19 декабря 2023, 16:45 Путин заявил, что Запад «переиграл» Россию на Украине в 2014 году Путин: Запад переиграл Россию после госпереворота на Украине в 2014 году Global Look Press

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Запад в каком-то смысле «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины, когда в 2014 году там произошел государственный переворот. В итоге российской стороне пришлось «втянуться» в конфликт, чтобы защитить людей в Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

«Но западные страны не пошли на это (реализацию Минских соглашений — прим. ред.), они сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году», — напомнил глава государства.

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По его словам, России пришлось защищать Донбасс, чтобы его жителей не истребили. Путин подчеркнул, что «за океаном» с удовольствием наблюдали за происходящим на Украине.

Минские соглашения фактически оказались «завесой», чтобы выиграть время для подготовки ВСУ. И западные лидеры впоследствии не стеснялись об этом публично говорить, подытожил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что проведение референдума и присоединение Крыма к России спасло полуостров от резни.