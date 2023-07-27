Мир 27 июля 2023, 13:04 Путин заявил, что за год зерновой сделки 70% грузов осели в странах с высоким доходом Президент Путин: за год зерновой сделки с Украины вышло 32,8 миллиона тонн грузов Pxhere

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За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов. Свыше 70% поступили в страны с высоким доходом, прежде всего Евросоюза. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, написало РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что соглашение в первую очередь было направлено на то, чтобы снизить угрозу голода в беднейших странах, помочь им. Но большая часть грузов попала в государства, где доходы выше среднего или вообще высокие.

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Путин также объяснил присутствующим причины выхода России из зерновой сделки, написал «Царьград». Лидер страны обратил внимание, что ни одно из условий сделки, касающееся РФ, выполнено не было. Разговоры Запада о желании помочь беднейшим странам — оказались пустыми.

Россия же, как подчеркивал Путин, готова безвозмездно поставить нуждающимся африканским странам зерно с учетом рекордного урожая. Африканский союз призвал участников зерновой сделки облегчить доставку зерна на континент, передавало агентство. Страны хотят сотрудничать с РФ.

Ранее Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия и Турция продолжат контакты по зерновой сделке «без перекосов». В настоящее время обсуждаются возможности.