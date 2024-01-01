Важное 01 января 2024, 14:53 Путин заявил, что Украина не враг России Путин: враг России не Украина, а желающие добиться стратегического поражения Telmo Pinto / Global Look Press

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Врагом России является не Украина, а те силы, которые пытаются добиться ее стратегического поражения. Об этом на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского сказал президент Владимир Путин.

«Нам враг не Украина, а те, кто хотят добиться стратегического поражения. Враги они», — заявил он.

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Президент отметил, что противником России является Запад, который пытается решить личные вопросы руками Украины.

«Западные элиты уже не скрывают, что пытаются раздробить Россию. Они долго работали над киевским режимом, чтобы создать текущий конфликт», — добавил Путин.

Также он подчеркнул, что российское общество консолидировалось в последние годы.

Глава государства в первый день 2024 года посетил бойцов в военном госпитале имени Вишневского, уточнил RT. Президент лично пообщался с военнослужащими, которые проходят лечение в этом медицинском учреждении.