Мир 28 июля 2023, 12:01 Путин заявил, что российскому бизнесу есть, что предложить партнерам из Африки Президент Путин: Россия и Африка будут укреплять сотрудничество в экономической сфере kremlin.ru

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Россия и африканские страны хотят укрепить взаимодействие в экономической и гуманитарной сферах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания саммита «Россия — Африка», написал ТАСС.

«И прямо скажу: нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнерам из Африки», — подчеркнул глава российского государства.

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Африка превращается в новый центр силы, и всему миру придется считаться с этим, отметил президент. Политическая и экономическая роль африканских государств растет «в геометрической прогрессии».

Саммит «Россия — Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. На нем глава российского государства и его коллеги с Африканского континента обсуждают возможности взаимного сотрудничества.

Во время встречи Путин вновь поднял вопрос о предоставлении Афросоюзу места в G20, писал «Царьград». Он уверен, что такой шаг отразил бы «реалии и расстановку сил в современном мире». Кроме того, как говорил президент, Африка и Россия выступают за создание справедливого мира.