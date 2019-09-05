Путин заявил, что Россия открыта для возвращения в G8

Российская сторона готова участвовать в разных форматах сотрудничества стран. В частности, страна открыта для возобновления работы «Большой восьмерки». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.

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Глава государства напомнил, что до исключения страны очередной саммит G8 должен был пройти именно в России.

«Мы открыты, если наши партнеры захотят к нам приехать — мы будем рады. Не мы же ее отложили, партнеры отложили. Если хотят восстановить „Восьмерку“ — пожалуйста», — сказал Путин.

Он отметил, что высказывание разных точек зрения всегда идет на пользу, даже если обсуждение мнений идет «на повышенных тонах».

«Насколько я понимаю, так и было на этот раз в „Семерке“. Это все равно полезно. Поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества», — подчеркнул президент.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «Восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «Семерки» — G7.