Мир 15 сентября 2023, 13:33 Путин заявил, что Россия не создает угроз никому в мире Путин: Россия не создавала угроз ни для одной страны в мире РИА «Новости»

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Все провокации и угрозы в мире исходили только со стороны коллективного Запада. Россия никогда не поступала подобным образом, заявил президент Владимир Путин во время общения с журналистами на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы никому угроз не создаем. Самая большая угроза <…> создается сегодняшними правящими элитами (Запада — прим. ред.), и они, кстати говоря, сами об этом говорят», — указал Путин.

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Президент напомнил, что несколько лет назад бывший министр обороны США Роберт Гейтс заявлял, что самая серьезная угроза для Соединенных Штатов исходит с территории Капитолия и Белого дома.

«Сами об этом говорят. А ищут угрозу на стороне», — констатировал глава России.

Переговоры президента России и белорусского лидера Александра Лукашенко стартовали 15 сентября в Сочи. Накануне глава республики прибыл в Краснодарский край с рабочим визитом. Руководители двух стран планируют обсудить проблемы в регионах, а также затронуть внешнеполитическую обстановку.