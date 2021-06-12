Путин заявил, что его не беспокоит скандальное заявление Байдена в его адрес

Президент США Джо Байден называл российского лидера Владимира Путина «убийцей». Глава России заявил, что не переживает из-за подобных скандальных заявлений.

«Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки — это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», — ответил Путин на вопрос NBC об отношении к скандальному заявлению Байдена.

Он добавил, что слышал в свой адрес десятки обвинений. Такие высказывания президент назвал «словесным несварением желудка».

Также Путин отметил, что Байден сильно отличается от своего предшественника Дональда Трампа. По словам российского президента, нынешний глава Вашингтона занимался политикой на протяжении практически всей своей взрослой жизни. Путин выразил надежду, что Байден не будет принимать импульсивных шагов.

«Даже сейчас я считаю, что бывший президент США господин Трамп — экстраординарная личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Он может вам нравиться или нет. Он пришел не из истеблишмента США, он не был частью большой политики раньше», — пояснил он.

Путин 16 июня проведет в Женеве переговоры с Байденом. Для президента России поездка станет первым визитом за границу с января 2020 года.