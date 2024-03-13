Мир 13 марта 2024, 07:30 Путин заявил, что Байден пытался отговорить его идти на выборы Путин назвал вмешательством попытку Байдена отговорить его идти на выборы РИА «Новости»

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Действующий американский президент Джо Байден в 2011 году пытался отговорить своего российского коллегу Владимира Путина от участия в выборах. Об этом Путин рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на телеканале «Россия 1».

Киселев в ходе беседы напомнил главе государства, что в 2011 году Байден посетил Москву и просил Путина не баллотироваться в президенты.

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«Ну, это же тоже как раз признак вмешательства», — ответил Путин.

Ранее президент России заявил, что для страны Джо Байден является более предпочтительным главой Белого дома, чем Дональд Трамп. При этом Путин подчеркнул, что готов работать с любым человеком, которого американский народ выберет в качестве своего президента.

Кроме того, Путин отказался давать оценку дееспособности Байдена, напомнив, что не является специалистом в этой области.