Мир 28 января 2023, 22:04 Путин загнал Байдена и Зеленского в цугцванг — подполковник армии США Подполковник армии США Дэвис: Путин загнал Байдена и Зеленского в тупик РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин загнал Джо Байдена и Владимира Зеленского в цугцванг, при котором любой их шаг приведет к катастрофе, такое мнение выразил подполковник американской армии Дэниел Дэвис. Его слова приводит 19Fortyfive.

Как считает военный, если США решит вооружить ВСУ «до зубов», то это грозит ядерной войной. Если же Вашингтон откажется от поставок оружия Украине — загонит Зеленского в безвыходную ситуацию.

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«Результатом может стать тупиковое положение на неопределенный срок, которое буквально обескровит Украину и ее народ и сделает ее территорию похожей на лунный пейзаж», — поделился Дэвис.

Единственным верным решением для Америки является заключение соглашения на приемлемых для обеих сторон условиях. В противном случае это может привести к новой мировой войне.

Несмотря на подобные предупреждения в США, администрация Джо Байдена продолжает снабжать Киев вооружением. Кроме того, НАДО давит на Европу, чтобы европейские государства участвовали в спонсировании ВСУ.