Президент России Владимир Путин в 2019 году специально приехал на встречу с экс-главой США Дональдом Трампом с красивой переводчицей, чтобы отвлечь своего визави. С таким обвинением в адрес российского лидера выступила бывший секретарь Белого дома Стефани Гришэм в своей книге.

«Когда началась встреча, [советник] Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой», — процитировало Гришэм РИА «Новости».

По словам Гришэм, Хилл тогда поделилась с ней догадкой, что Путин специально пригласил на встречу эту девушку, чтобы отвлечь Трампа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на эти догадки. В беседе с агентством он отметил, что президент России не выбирает себе переводчиков на международные встречи. Этим занимается Министерство иностранных дел.