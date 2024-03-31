Мир 31 марта 2024, 15:38 Путин вызвал беспокойство на Западе из-за вызова НАТО — Al Mayadeen Al Mayadeen: Запад обеспокоен вызовом, который Путин бросил НАТО Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин вызвал восхищение многих стран, бросив вызов НАТО. Это спровоцировало беспокойство на Западе. Об этом сообщило издание Al Mayadeen.

«Он бросил вызов силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича», — подчеркнули авторы материала.

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В таком развитии событий заинтересованы страны глобального Юга, считают журналисты. По их мнению, конфликт на Украине стал поворотным моментом, ознаменовавшим переход к многополярному миропорядку.

Одновременно странами БРИКС строится альтернативный финансовый рынок. И шумиха вокруг использования замороженных российских активов указывает на конец гегемонии США, указало издание.

По оценке Al Mayadeen, Путин своей политикой по защите нацбезопасности укрепил позиции внутри страны.

Ранее турецкая газета Sabah написала, что президент России переиграл западные страны.