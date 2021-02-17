Путин указал на двойные стандарты после закрытия оппозиционных каналов на Украине
На Украине три ведущих телекомпании единовременно закрыли. Владимира Путина удивило отсутствие реакции мировой общественности, ведь Владимир Зеленский пошел на этот шаг в своих политических целях.
«Что касается свободы слова, то для нас тоже все ясно здесь. Так называемые двойные стандарты настольно ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас себя будут вести наши так называемые оппоненты, тоже никаких сомнений нет. Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули — и все. Одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — заявил президент в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы, сообщило РИА «Новости».
Владимир Путин считает, что украинский президент пошел на этот шаг для достижения геополитических целей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех телеканалов: ZIK, «112 Украина» и NewsOne. После этого партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с инициативой начать процедуру импичмента главы Украинского государства. Депутаты обвинили Зеленского в том, что он нанес удар по свободе слова и поставил существование демократической, независимой Украины под угрозу.