«Компания замешана в убийствах»: Путин высказался об уголовных делах Ходорковского и Калви

Михаил Ходорковский — это жулик, чье окружение было замешано в заказных убийствах. Такое мнение об экс-главе компании ЮКОС высказал президент России Владимир Путин. Он прокомментировал и уголовное дело основателя Baring Vostok Майкла Калви.

«Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах», — заявил Путин в интервью ТАСС.

Российский лидер отметил, что личное участие Ходорковского в убийствах не доказано. Но несмотря на это, Путин усомнился в том, что совершившие убийства сотрудники службы безопасности ЮКОСа действовали «по своей прихоти». Президент напомнил, что бизнесмен сел в тюрьму за другие, доказанные преступления.

Михаил Ходорковский 10 лет провел за решеткой. Его признали виновным в хищениях и неуплате налогов. В конце 2013 года он вышел на свободу. Такое решение принял Путин. Президент во время своей пресс-конференции в декабре того же года заявил, что получил от Ходорковского прошение о помиловании и принял его. Сам глава ЮКОС после освобождения заявил журналистам, что просил о помиловании «в связи с семейными обстоятельствами», но вину не признавал.

Президента в интервью спросили и о расследовании уголовного дела в отношении бизнесмена Майкла Калви. По словам Путина, Россия должна помнить о приоритете своего законодательства и российского права. А виновен или не виновен Калви, должен решить суд.

Майкл Калви — фигурант дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Следствие считает, что Калви ввел в заблуждение директоров банка «Восточный». По данным следствия, он организовал криминальную схему, в результате которой кредит в размере 2,5 миллиарда рублей был зачтен уступкой акций стоимостью 600 тысяч рублей. Инвестор отрицает свою вину.

Ранее Путин в рамках этого же интервью высказался об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили.