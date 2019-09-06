Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мугабе

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе Подробнее

Телеграмму российский лидер направил на имя действующего лидера Зимбабве Эммерсону Мнангагве.

«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Роберта Габриэля Мугабе — многолетнего лидера вашего государства», — сказано в сообщении.

Глава России отметил, что благодаря Мугабе стране удалось достичь важных достижений. Бывший президент занимался вопросом независимости своего государства и внес в это дело большой вклад. Кроме того, Путин подчеркнул вклад Мугабе в развитие сотрудничества РФ и Зимбабве.

«В России его будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного», — говорится в телеграмме.

О смерти Роберта Мугабе стало известно 6 сентября 2019 года. Он ушел из жизни в возрасте 95 лет после болезни. Мугабе стал первым президентом Зимбабве и управлял страной в течение 30 лет. Его отстранили в ноябре 2017 года после госпереворота.