  • Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мугабе

    06 сентября 2019, 14:41

    Дарья Бунякова

    Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел из жизни. В связи с его кончиной президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мугабе

    Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

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    Телеграмму российский лидер направил на имя действующего лидера Зимбабве Эммерсону Мнангагве.

    «Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Роберта Габриэля Мугабе — многолетнего лидера вашего государства», — сказано в сообщении.

    Глава России отметил, что благодаря Мугабе стране удалось достичь важных достижений. Бывший президент занимался вопросом независимости своего государства и внес в это дело большой вклад. Кроме того, Путин подчеркнул вклад Мугабе в развитие сотрудничества РФ и Зимбабве.

    «В России его будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного», — говорится в телеграмме.

    О смерти Роберта Мугабе стало известно 6 сентября 2019 года. Он ушел из жизни в возрасте 95 лет после болезни. Мугабе стал первым президентом Зимбабве и управлял страной в течение 30 лет. Его отстранили в ноябре 2017 года после госпереворота.