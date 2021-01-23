Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Президент Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти американского журналиста Ларри Кинга. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что они были знакомы лично. Кинг неоднократно брал интервью у Путина.

«Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет», — заявил Песков.

По данным агентства Ura.ru, Кинг скончался в возрасте 87 лет. Маргарита Симоньян назвала это «ужасной, ужасной потерей», а самого журналиста — «главной легендой мирового телевидения».

Известно, что в начале января у Кинга нашли коронавирус. В связи с этим его положили в больницу. Точная причина смерти журналиста пока не названа.

Ларри Кинг родился в 1933 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Австрии и Белоруссии. Он связал свою жизнь с телевидением на заре становления CNN. За всю свою карьеру телеведущий провел более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и другими знаменитостями. Визитная карточка Кинга — его собственное шоу Larry King Live.