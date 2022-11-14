Важное 14 ноября 2022, 10:54 Путин выразил соболезнования президенту Турции после теракта в Стамбуле Президент России Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи со взрывом в Стамбуле Википедия

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В центре Стамбула 13 ноября произошел теракт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллеге из Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле», — заявил он.

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Российский лидер пожелал раненым выздоровления и поддержал родственников погибших. Он подтвердил готовность России к тесному взаимодействию в борьбе с проявлениями и всеми формами терроризма.

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Взрыв произошел в воскресенье днем в центре Стамбула на пешеходной улице Истикляль. Погибли шестеро, пострадали не меньше 80 человек. Россиян среди них нет. Власти Турции назвали произошедшее терактом и связали с действиями курдских формирований в Сирии.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу пригрозил «жестким ответом» организаторам и исполнителям взрыва. По его информации, приказ отдали в сирийском городе Кобани, исполнитель приехал из города Африна.