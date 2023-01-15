Мир 15 января 2023, 13:12 Путин выразил соболезнования президенту Непала после крушения самолета Президент Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Непале

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Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров самолета, разбившегося в Непале. Глава государства направил телеграмму своей непальской коллеге Бидхье Деви Бхандари. Текст опубликовали на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара», — написал Владимир Путин.

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Он попросил президента Непала передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибшим пассажиров.

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В международном аэропорту Покхара 15 января разбился самолет компании Yeti Airlines. По предварительной информации, катастрофа произошла сразу после взлета. Очевидцы рассказали, что пилоты сделали все возможное, чтобы лайнер не упал на населенный пункт, после чего машина рухнула недалеко от воздушной гавани.

На борту находились 72 человека, включая четырех россиян. Посол РФ в Непале Алексей Новиков сообщил, что все они погибли. Власти пообещали помочь их семьям.

Власти Непала объявили траур в связи с авиакатастрофой. Понедельник, 16 января, в стране будет нерабочим днем.