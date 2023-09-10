Мир 10 сентября 2023, 14:21 Путин выразил соболезнования президенту Мали из-за атаки террористов 7 сентября Путин в беседе с Ассими Гойтой принес соболезнования в связи с терактом в Мали РИА «Новости»

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Лидер России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Разговор состоялся по инициативе малийской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы президент России выразил соболезнования Ассими Гойте в связи с атакой террористов 7 сентября на северо-востоке Мали.

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Кроме того, стороны обменялись мнениями о развитии взаимодействия двух стран в ряде областей, в том числе в сферах торговли, экономики, а также общую работу по гуманитарному направлению и меры по борьбе с терроризмом.

Ассими Гойта сообщил о благодарности за поддержку России во время недавнего голосования в Совете Безопасности ООН по вопросу снятия международных санкций с Мали.

Были на повестке и темы обеспечения стабильности в Западной Африке и Сахаро-Сахельской зоне, в частности, обстановка в Нигере. Путин и Ассими Гойта указали на необходимость урегулирования ситуации в этом государстве политико-дипломатическим путем.