Путин выразил соболезнования президенту Ирана из-за теракта в Ширазе | 360°

Мир 27 октября 2022, 12:54 Путин выразил соболезнования президенту Ирана из-за теракта в Ширазе Президент Путин принес соболезнования президенту Ирана Раиси из-за теракта в Ширазе РИА "Новости"

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Российский президент Владимир Путин направил соболезнования своему иранскому коллеге Ибрахиму Раиси в связи с терактом, который произошел в Ширазе. Текст телеграммы появился на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта, совершенного в Ширазе. Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей, в том числе детей и женщин, в стенах религиозной святыни», — заявил Путин.

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Он отметил, что мир в очередной раз убедился в том, что терроризм грубо нарушает не только законы, но и нормы человеческой морали.

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Российский лидер подтвердил готовность России к развитию сотрудничества с Ираном в антитеррористическом направлении.

Теракт в Ширазе произошел накануне. Неизвестные открыли стрельбу у мавзолея Шах-Черах. В результате случившегося 15 человек погибли, еще минимум 45 пострадали. Двух подозреваемых задержали, один находится в розыске.