Путин выразил соболезнования Макрону из-за теракта в пригороде Парижа

Во вторник Владимир Путин провел с Эммануэлем Макроном телефонный разговор. Главы государств обсудили несколько тем, одной из них стал теракт в пригороде Парижа.

Российский президент выразил Макрону соболезнования в связи с обезглавливанием учителя истории из-за карикатуры на пророка. Стороны также подтвердили совместную заинтересованность в борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии. Об этом сообщил сайт Кремля.

Также президенты обсудили конфликт вокруг Нагорного Карабаха. В частности, Путин рассказал Макрону, какие действия российская сторона предпринимает для предотвращения боевых действий на территории. Кроме того, в ходе беседы главы государств подтвердили готовность и дальше продолжать тесное взаимодействие России и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и по линии Совета Безопасности ООН.

Последний раз Владимир Путин говорил по телефону с Эммануэлем Макроном в начале октября. Тогда также был поднят конфликт Армении и Азербайджана касательно Нагорного Карабаха, а также ситуация в Белоруссии.