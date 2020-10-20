Путин выразил соболезнования Макрону из-за теракта в пригороде Парижа
Российский президент выразил Макрону соболезнования в связи с обезглавливанием учителя истории из-за карикатуры на пророка. Стороны также подтвердили совместную заинтересованность в борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии. Об этом сообщил сайт Кремля.
Также президенты обсудили конфликт вокруг Нагорного Карабаха. В частности, Путин рассказал Макрону, какие действия российская сторона предпринимает для предотвращения боевых действий на территории. Кроме того, в ходе беседы главы государств подтвердили готовность и дальше продолжать тесное взаимодействие России и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и по линии Совета Безопасности ООН.
Последний раз Владимир Путин говорил по телефону с Эммануэлем Макроном в начале октября. Тогда также был поднят конфликт Армении и Азербайджана касательно Нагорного Карабаха, а также ситуация в Белоруссии.