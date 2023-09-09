Мир 09 сентября 2023, 10:58 Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за разрушительного землетрясения Президент Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с землетрясением Соцсети

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с трагическими последствиями произошедшего в стране землетрясения. Его телеграмму опубликовал сайт Кремля.

Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от стихийного бедствия и выразил слова поддержки народу Марокко.

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«В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — написал Путин в телеграмме.

Стихийное бедствие произошло в центральных районах Марокко неподалеку от города Марракеш. В результате землетрясения погибли как минимум 632 человека, еще более 300 получили травмы.