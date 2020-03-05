Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за гибели турецких военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган прилетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным по ситуации в Сирии. Российский лидер заявил, что ситуация в Идлибе требует прямого вмешательства.

Путин заявил, что никто не знал о местонахождении погибших в Идлибе турецких военных. Об этом сообщило РИА «Новости». «Я еще раз хочу выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии», — заявил президент России. Его процитировал ТАСС.

Речь идет об обстреле турецких сил военными из армии Башара Асада. Атака произошла в конце февраля. Тогда погибли 33 военных Турции.

Глава Российского государства выразил надежду, что двухсторонние отношения с Анкарой не испортятся из-за ситуации в Идлибе. Эрдоган ответил, что принятые на переговорах в Москве решения должны помочь урегулированию конфликта в Сирии. Турецкий лидер добавил, что российско-турецкие отношения достигли своего пика. В особенности это касается сфер оборонной промышленности и торговли.

Ранее Путин говорил, что сначала встреча с Эрдоганом пройдет в режиме тет-а-тет. Потом к политикам должны присоединиться и их делегации.

Ситуация в Сирии опять обострилась в начале февраля, когда в Идлибе активизировались сирийские повстанцы. Тогда Турция, которая формально отвечает за деэскалацию конфликта в этом регионе, ввела свои войска. После этого произошло несколько столкновений между турецкими военными и правительственной армией Сирии. При этом Россия всегда выступала на стороне сил Башара Асада. После гибели 33 турецких военнослужащих ООН потребовала прекратить боевые действия в Идлибе.