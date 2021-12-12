Путин выразил Байдену соболезнования после гибели людей в торнадо

Телеграмму с соболезнованиями по погибшим людям во время торнадо направил президент России Владимир Путин своему американскому коллеге Джо Байдену. Текст сообщения опубликован на сайте Кремля.

Путин выразил надежду, что пострадавшие от стихии быстро поправятся, а последствия урагана США преодолеют.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия», — говорится в сообщении.

Торнадо обрушился на юго-восточные штаты в минувшую субботу, 11 декабря. Основной удар принял на себя Кентукки, где, по предварительной оценке, погибли не менее 100 человек.

Губернатор штата Энди Бешир заявил, что прошедшие ураганы стали самыми разрушительными за всю историю. К восстановлению разрушенных домов и устранению последствий стихии привлекли Национальную гвардию. Президент США Джо Байден ввел в Кентукки чрезвычайное положение. От удара торнадо также пострадали Арканзас, Миссури и Иллинойс.