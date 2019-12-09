Путин встретится с Зеленским после переговоров «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин проведет отдельные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках «нормандской четверки». Во время встречи стороны обсудят вопрос выполнения Минских соглашений.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной целью проведения двусторонних переговоров Путина и Зеленского стало обсуждение реализации Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

«Встреча пройдет после завершения всех мероприятий… организаторы задали формат встречи самой, и получилось так, что удобное время после всех этих мероприятий, после завершения встречи «четверки», — цитирует Ушакова РИА «Новости».

Опубликован график Зеленского во время «нормандского» саммита. Встречи с Путиным в нем нет Подробнее

По словам одного из организаторов саммита, встреча сторон будет непродолжительной, пишет «Интерфакс». На сам саммит «нормандской четверки» отведено порядка двух часов 45 минут.

Также Путин перед «нормандской четверкой» встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. В завершении дня проведения саммита организаторы наметили совместную пресс-конференцию.

Ранее СМИ опубликовали график Зеленского, где отмечены двусторонние переговоры украинского главы только с лидерами Германии и Франции.

Переговоры четырех стран пройдут 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. В рамках саммита планируется обсуждение урегулирования конфликта в Донбассе.