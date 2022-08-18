Путин встретится с президентом Казахстана 19 августа

Президент России Владимир Путин проведет встречу с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым 19 августа в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», — сказано в сообщении.

Также лидеры затронут тему двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, где Казахстан в этом году является председателем.

Политики в предыдущий раз лично встречались в июне в Санкт-Петербурге. Токаев тогда участвовал в пленарной сессии ПМЭФ. А в следующем месяце лидеры России и Казахстана провели телефонную беседу, во время которой подтвердили желание последовательно воплощать в жизнь проекты в энергетической и торгово-экономической сферах.