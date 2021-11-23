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    23 ноября 2021, 15:33

    Путин встретится с представителями Армении и Азербайджана

    Путин проведет встречу с Пашинянном и Алиевым в Сочи

    Полина Гребенщикова

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Встреча приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Она состоится в Сочи 26 ноября.

    «Стороны наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание уделят восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей», — сообщили в пресс-службе Кремля.