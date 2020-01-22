Путин встретится с мамой осужденной за контрабанду наркотиков израильтянки

Глава Российского государства прилетит с однодневным визитом в Израиль. На встрече с мамой осужденной израильтянки будут также премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и патриарх Иерусалимский Феофил III. Ушаков подчеркнул, что не знает, что ждать от разговора, но он будет носить «гуманитарный характер». Путин приедет в Израиль на Всемирный форум памяти жертв холокоста.

Иссахар задержали 9 апреля 2019 года в московском аэропорту Шереметьево — она летела из Дели в Тель-Авив. Таможенники нашли в ее багаже девять граммов наркотиков. Ее обвинили в контрабанде. До вынесения приговора женщина сидела в СИЗО, хотя еврейская община хотела предоставить ей жилье для домашнего ареста.

За Иссахар также предлагали залог. В суде израильтянка вину в хранении наркотика признала, но отвергла обвинение в контрабанде. К президенту Путину с просьбой помиловать гражданку Израиля ранее обратился Нетаньяху. Химкинский суд приговорил Иссахар в октябре 2019 года к 7,5 года колонии.