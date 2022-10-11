Путин встретился с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге | 360°

Мир 11 октября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

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Viber Путин встретился с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге Владимир Путин встретился с президентом ОАЭ Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге

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Президент России Владимир Путин встретился с коллегой из ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Это первая встреча политиков после избрания Аль Нахайяна президентом в мае 2022 года. До этого стороны проводили телефонные переговоры, выразив настрой на продолжение сотрудничества государств, уделив внимание инвестиционной и торгово-экономической сферах.

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Путин подчеркнул, что за последние 50 лет отношения между странами развивались только в поступательном графике и являются фактором стабильности в регионе.

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«Товарооборот России и ОАЭ достиг 65% до украинского кризиса, мы успешно работаем в формате „ОПЕК+“», — сказал он.

По словам Путина, действия России направлены на то, чтобы поставщики и потребители энергоресурсов чувствовали себя уверенно, стабильно и спокойно.

Аль Нахайян в ответ отметил, что за последние три года объем товарооборота между странами увеличился с 2,5 миллиарда до пяти миллиардов долларов и выразил надежду на улучшение этих показателей, написал RT.

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