27 декабря 2022, 16:03
Путин встретился с Пашиняном в интерьерах Русского музея
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на Южном Кавказе
В стенах Русского музея прошли неформальные переговоры президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Кадры с официальной части опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля.
Путин поприветствовал представителя Армении и отметил, что отношения России с этой страной в сфере экономики развиваются достаточно хорошо.
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«За десять месяцев текущего года — 73% роста товарооборота», — сказал он.
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При этом Путин подчеркнул важность обсуждения ситуации на Южном Кавказе. Также он упомянул переговоры по ситуации с Карабахом и армяно-азербайджанскими отношениями. Путин отметил, что эти моменты надо обсудить детальнее.
Пашинян поблагодарил главу России за прием. По словам премьер-министра Армении, организация неформального саммита стала хорошей традицией для представителей стран СНГ.
Также Пашинян заявил, что самый оперативный вопрос — ситуация в Лачинском коридоре. Он отметил, что эта местность должна перейти под контроль российских миротворцев.
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