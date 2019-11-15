Путин встретился с бразильским православным священнослужителем

Путин поинтересовался, почему шесть лет назад священник решил сменить конфессию.

«Я почувствовал, что это мое призвание. Я почувствовал, что Православие — это как раз то, что ведет меня. И в течение 15 лет я служил в греческой церкви, и последние шесть лет я являюсь священником Русской Православной Церкви Московского Патриархата», — ответил настоятель.

По мнению руководителя религиозной редакции «Царьграда» Михаила Тюренкова, встреча президента России и бразильского настоятеля православного храма показательна.

«Во-первых, Владимир Путин ясно дал понять, что приходы Русской Православной Церкви — это ключевая основа жизни наших соотечественников за рубежом. Во-вторых, показателен интерес президента к духовному пути отца Франциска. Случаи перехода из католицизма в Православие не единичны. В условиях, когда западное христианство стремительно подстраивается под современный либеральный мир, лишаясь исконных традиций и духовной составляющей, именно православная вера становится ориентиром для консервативно настроенных христиан всего мира», — отметил Тюренков.

Он также подчеркнул, что Московский Патриархат имеет «все шансы стать центром Мирового Православия».

«Разумеется не из властных амбиций, столь свойственных Константинополю, а ради заповеданного Самим Христом просвещения», — заключил Михаил Тюренков.