Путин впервые прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани

«В целом в регионе мы видим, что ситуация, к сожалению, обостряется», — указал Путин на встрече с Асадом.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о том, что в ближайшее время американские войска не покинут Ирак, отметив, при этом, что в будущем это обязательно произойдет.

Накануне прошла встреча Путина и Башара Асада. Они разобрали последние события в регионе и планы по уничтожению террористических группировок в Идлибе, угрожающих безопасности мирных сирийцев. В переговорах подробно обсуждалась и ситуация на северной границе Сирии и меры, которые принимает в этом районе Турция.

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада, после чего Иран пообещал отомстить. В ответ на это Трамп пригрозил вводом новых санкций. Тегеран объявил о выходе из СВПД, а власти страны подготовили 13 сценариев мести Соединенным Штатам.