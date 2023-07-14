Мир 14 июля 2023, 23:43 Путин вовремя понял план Зеленского по захвату Крыма и вовремя нанес удар Разведчик ВС США Риттер: Путин понял план Украины по захвату Донбасса и вовремя нанес удар РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин понял замысел киевского режима по захвату Донбасса и Крыма, поэтому нанес превентивный удар. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, зачинщиком конфликта является украинский президент Владимир Зеленский. Если бы глава Украины выполнял условия Минских соглашений, то ничего бы не случилось. Однако договоренности, заключенные в Минске, нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить Североатлантическому альянсу обучить боевиков ВСУ.

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По его словам, украинские националисты долгие годы готовились к началу наступательной миссии по захвату Крыма и Донбасса. Российская сторона просчитала этот сценарий, поэтому нанесла превентивный удар и предотвратила этнические чистки. По словам Риттера, действия РФ являются оборонительной операцией. Ни одна страна не будет сидеть и ждать, пока по ней ударят.

Ранее Скотт Риттер рассказал наиболее вероятный конец украинского конфликта. По его мнению, Зеленский не сможет помириться с Москвой и скорее всего погибнет.