Мир 27 июня 2023, 22:52 Путин «ворвался» в эфир немецкого телеканала во время речи главы МИД Германии Немецкий телеканал Phoenix прервал пресс-конференцию главы МИД ФРГ Бербок речью Путина

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Пресс-конференцию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на немецком телеканале Phoenix прервало выступление российского лидера Владимира Путина. Запись с эфира разместили на видеохостинге YouTube.

Сначала канал транслировал Бербок и ее коллегу из ЮАР Наледи Пандор, однако выступление дипломатов резко закончилось и на экране появился президент России, который выступал на Соборной площади Кремля.

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Во вторник, 27 июня, Владимир Путин обратился к подразделениям Росгвардии, Минобороны, МВД, ФСБ и ФСО. Он поблагодарил сотрудников ведомств за слаженную работу, предоставление законности и порядка, когда в стране попытались совершить вооруженный мятеж.

Глава государства отметил, что работа сотрудников правоохранительных органов и российских военных фактически остановила гражданскую войну. По его словам, истинные патриоты не оставили Родину в трудный час и «встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос».