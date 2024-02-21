Мир 21 февраля 2024, 14:17 Путин вернул России рыбу из Баренцева моря — Володин Председатель ГД Володин: Путин вернул России рыбу, которую 68 лет ели англичане Unsplash

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Великобритании запретили рыбный промысел в Баренцевом море. Англичане десятки лет ели российскую рыбу, но вводили против страны санкции. Они вели себя бессовестно, заявил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его процитировало РИА «Новости».

«[Путин] вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески», — сказал он.

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Вячеслав Володин напомнил, что британцы добывали в российских водах треску, пикшу и другие виды рыбы. Улов использовали для приготовления популярного блюда, но теперь по инициативе президента Россия вернула его себе.

Спикер Госдумы говорил о фиш-энд-чипс — жареной в масле рыбе с картофелем. Британские СМИ опасались нехватки продуктов для этого блюда в случае денонсации соглашения 1956 года с Россией.