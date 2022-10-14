Путин рассказал о развитии культуры и экономики национальных республик | 360°

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14 октября 2022, 21:32

Путин рассказал о развитии культуры и экономики национальных республик

Владимир Путин напомнил, что СССР занимался развитием культуры и экономики республик

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Президент России Владимир Путин заявил, что в советские времена активно развивалась культуры и экономика народов союзных республик, сообщил ТАСС.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмона во время выступления на саммите Россия — Центральная Азия указал на отсутствие, по его мнению, должного внимания и уважения к центральноазиатским странам.

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Российский лидер заявил, что коллега из Таджикистана «прав в значительной степени». При этом он напомнил, что в Советском Союзе издавали книги, открывали театры на национальных языках, развивали культуру и экономику.

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«Но сегодня нам нужно наполнять все наши форматы, в том числе и вот такой формат нового саммита, конкретным содержанием», — продолжил Путин.

По его словам, смысл этого собрания в том, чтобы посмотреть на общерегиональные проекты, сочетать их с имеющимися возможностями и продвигать в масштабе всего региона. Тогда, многие вопросы можно будет решать более эффективно, резюмировал глава государства.

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