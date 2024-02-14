Мир 14 февраля 2024, 14:06 Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий Путин 14 февраля выступит на Форуме будущих технологий и пообщается с учеными РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в среду, 14 февраля, примет участие в Форуме будущих технологий и пообщается с учеными. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент проведет объемное выступление, позднее состоится его общение с учеными. Для прессы большая часть этих мероприятий останется доступной», — сообщил он.

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Песков добавил, что поздним вечером 14 февраля у Путина запланированы отдельные встречи непубличного характера.

Кроме того, в среду глава государства встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и обсудит сферу инноваций в системе столичного здравоохранения.

Во вторник Путин утвердил список поручений правительству по итогам прямой линии в декабре. В перечень попали вопросы ускоренных выплат участникам специальной операции, финансирования борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, анализа тарифной сетки проезда по трассе М-12 и многие другие.