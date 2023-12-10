Важное 10 декабря 2023, 16:23 Путин в разговоре с Нетаньяху подтвердил позицию осуждения терроризма Путин обсудил с Нетаньяху положение дел в зоне конфликта Израиля и Палестины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором подтвердил принципиальную позицию осуждения и неприятия терроризма во всех его проявлениях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В центре внимания диалога глав государства оказалась ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также гуманитарная обстановка в секторе Газа.

Реклама

«Путин подтвердил принципиальную позицию осуждения и неприятия терроризма во всех его проявлениях. Крайне важно, чтобы противодействие терроризму не приводило к тяжелым последствия для мирного гражданского населения», — сообщили в Кремле.

В пресс-службе отметили, что Россия готова оказать всевозможное содействие для деэскалации конфликта и облегчения страданий мирных жителей.

«Стороны выразили заинтересованность во взаимодействии в эвакуации граждан России их семей, а также освобождении израильтян из Газы. Они условились о продолжении контактов», — подчеркнули в Кремле.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна поддерживает контакты с политическим отделение палестинской организации ХАМАС, но отвергает и осуждает террор.