Путин: в ядерной войне не может быть победителей
Президент России Путин заявил, что в ядерной войне не будет победителей
Развязывание ядерной войны недопустимо, поскольку в ней не будет победителей. Об этом говорится в послании президента России Владимира Путина участникам конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил президент России Владимир Путин, написало РИА «Новости».
«Ядерная война не должна быть развязана, в ней не будет победителей», — заявил российский лидер.
Путин напомнил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений.
«Россия как страна-участник Договора о нераспространении ядерного оружия последовательно следует его букве и духу», — заявил Путин.
Также российский лидер подчеркнул, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий.
Ранее аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер призвал США готовиться к отражению ядерных ударов со стороны РФ и Китая, писал RT.