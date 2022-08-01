Путин: в ядерной войне не может быть победителей

Развязывание ядерной войны недопустимо, поскольку в ней не будет победителей. Об этом говорится в послании президента России Владимира Путина участникам конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил президент России Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Ядерная война не должна быть развязана, в ней не будет победителей», — заявил российский лидер.

Путин напомнил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений.

«Россия как страна-участник Договора о нераспространении ядерного оружия последовательно следует его букве и духу», — заявил Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий.

Ранее аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер призвал США готовиться к отражению ядерных ударов со стороны РФ и Китая, писал RT.