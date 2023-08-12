Мир 12 августа 2023, 10:38 Путин устроил Вашингтону сюрприз в Крыму — США Экономист Сакс: действия Путина в Крыму стали сюрпризом для США РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин устроил США сюрприз с Крымом в 2014 году. Такое заявление сделал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Идея заключалась в том, что мы создадим новое правительство и Украина присоединится к Западу. Вот и все! Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз!» — сказал Сакс.

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После этого новым потрясением для Вашингтона стали Минские соглашения. Как отметил экономист, Запад до сих пор удивляется произошедшему.

Сакс напомнил, что нынешний президент США Джо Байден все это время был в администрации Белого дома и играл важную роль. Стратег из американского лидера — плохой, уверен экономист. Именно Байден своими действиями вверг Украину «в ужасную катастрофу».

«С самого начала конфликта я сказал, что США собираются превратить Украину в „европейский Афганистан“», — подчеркнул спикер.

По словам эксперта, Соединенные Штаты будут уничтожать Украину, как это было с Афганистаном. Единственно, что сможет их остановить — осознание украинцами происходящего. Выйти из ступора и понять, что на самом деле происходит, жителям Украины следовало давно, подчеркнул он.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, писал RT. В 2022 году к РФ присоединились Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.