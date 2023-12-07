Мир 07 декабря 2023, 17:24 Путин усомнился в возможностях Запада удержать лидерство в технологиях Путин: Запад не удержит лидерство в современных технологиях РИА «Новости»

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Страны коллективного Запада, в том числе США всеми силами пытаются сохранить лидерство в современных технологиях. Но достичь этой цели у них не получится. Об этом на форуме «Россия зовет!» заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы слушателей.

«Коллективный Запад, но прежде всего Соединенные Штаты, во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование и прежде всего в технологической сфере», — сказал Путин.

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После начала спецоперации ВС России на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. В сентябре 2022 года Минфин США ввел ограничения в отношении разработчиков электроники, а также запретил экспорт услуг, связанных с квантовыми вычислениями.

Ограничения также коснулись экспорта различных компонентов для электроники. Одновременно Евросоюз запретил поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

Ранее Минторг США расширил санкционный список, включив в него 28 российских компаний. Тем, кто вошел в стоп-лист, запрещается закупать американскую продукцию.