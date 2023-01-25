Мир 25 января 2023, 16:33 Путин уличил США в оккупации Германии Путин: войска США юридически и фактически оккупируют Германию Unsplash

Читать 360tv в

Находящиеся на территории Германии подразделения американской армии и юридически, и фактически остаются оккупационными. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.

Глава государства рассказал о статусе американских войск на территории ФРГ на встрече с учащимися вузов. Мероприятие приурочили ко Дню студента.

Реклама

Путин напомнил, что после окончания Второй мировой войны Германия была разделена на четыре сектора — американский, английский, французский и советский.

«СССР оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты — нет. И строго говоря, формально и юридически на территории [Германии] находятся американские оккупационные войска», — рассказал Путин.

Также он напомнил, что Советский Союз юридически оформил прекращение оккупации ФРГ.

По его словам, американские власти до сих пор не убрали большое количество своих солдат с территории Германии. Также Путин напомнил, что армия СССР какое-то время располагалась в Австрии, но затем добровольно покинула эту страну. При этом современная Россия в статусе правопреемника Советского Союза выступила в качестве гаранта Конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики.

«В целом очень многие рядовые граждане в Австрии это знают и благодарны РФ за такую позицию», — сказал Путин.

Он отметил, что остальные страны — в том числе и европейские — не проявили однозначную позицию по этому вопросу.