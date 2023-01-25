25 января 2023, 16:33
Путин уличил США в оккупации Германии
Путин: войска США юридически и фактически оккупируют Германию
Находящиеся на территории Германии подразделения американской армии и юридически, и фактически остаются оккупационными. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.
Глава государства рассказал о статусе американских войск на территории ФРГ на встрече с учащимися вузов. Мероприятие приурочили ко Дню студента.
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Путин напомнил, что после окончания Второй мировой войны Германия была разделена на четыре сектора — американский, английский, французский и советский.
«СССР оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты — нет. И строго говоря, формально и юридически на территории [Германии] находятся американские оккупационные войска», — рассказал Путин.
Также он напомнил, что Советский Союз юридически оформил прекращение оккупации ФРГ.
По его словам, американские власти до сих пор не убрали большое количество своих солдат с территории Германии. Также Путин напомнил, что армия СССР какое-то время располагалась в Австрии, но затем добровольно покинула эту страну. При этом современная Россия в статусе правопреемника Советского Союза выступила в качестве гаранта Конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики.
«В целом очень многие рядовые граждане в Австрии это знают и благодарны РФ за такую позицию», — сказал Путин.
Он отметил, что остальные страны — в том числе и европейские — не проявили однозначную позицию по этому вопросу.
Германия
США
Владимир Путин
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