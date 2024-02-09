09 февраля 2024, 14:29
Путин указал на зависимость членов НАТО от США
Путин: члены НАТО голосуют под нажимом США, даже если им что-то не нравится
Члены Североатлантического альянса под давлением Соединенных Штатов послушно голосуют даже за то, что им не нравится. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.
Он отметил, что видел, как в НАТО решаются вопросы. В том числе насчет Украины.
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«Я еще один из примеров сейчас приведу, касающийся Украины. Руководство США „нажало“ — и все члены НАТО послушно голосуют, даже если им чего-то не нравится», — подчеркнул глава государства.
Также Путин ответил на вопрос о том, могла ли Россия стать частью блока. По его словам, возможность для вступления страны в альянс была бы, если партнеры проявили искреннюю заинтересованность в процессе сближения. Президент уточнил, что этот вопрос поднимался в беседе еще с экс-главой Соединенных Штатов Биллом Клинтоном.
Путин добавил, что страны — члены Североатлантического альянса запугивают своих граждан мнимой угрозой с российской стороны. Но думающие люди понимают, что подобные вбросы являются фейками.
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Владимир Путин
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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