Мир 09 февраля 2024, 14:29 Путин указал на зависимость членов НАТО от США Путин: члены НАТО голосуют под нажимом США, даже если им что-то не нравится РИА «Новости»

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Члены Североатлантического альянса под давлением Соединенных Штатов послушно голосуют даже за то, что им не нравится. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

Он отметил, что видел, как в НАТО решаются вопросы. В том числе насчет Украины.

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«Я еще один из примеров сейчас приведу, касающийся Украины. Руководство США „нажало“ — и все члены НАТО послушно голосуют, даже если им чего-то не нравится», — подчеркнул глава государства.

Также Путин ответил на вопрос о том, могла ли Россия стать частью блока. По его словам, возможность для вступления страны в альянс была бы, если партнеры проявили искреннюю заинтересованность в процессе сближения. Президент уточнил, что этот вопрос поднимался в беседе еще с экс-главой Соединенных Штатов Биллом Клинтоном.

Путин добавил, что страны — члены Североатлантического альянса запугивают своих граждан мнимой угрозой с российской стороны. Но думающие люди понимают, что подобные вбросы являются фейками.