Мир 26 декабря 2023, 09:51 Путин указал на увеличение доли торговли в национальных валютах внутри ЕАЭС до 90% Путин: доля нацвалют в торговле между странами ЕАЭС превысила 90% РИА «Новости»

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ведут торговлю между собой в основном в национальных валютах. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

На заседании Высшего Евразийского экономического совета российский лидер отметил, что доля национальных валют во взаимных расчетах в ЕАЭС уже превысила 90%.

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«Этот показатель, без сомнения, будет расти и в дальнейшем, с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе», — подчеркнул глава государства.

Ранее помощник Владимира Путина Максим Орешкин назвал российскую экономику крупнейшей в Европе. По его словам, Россия смогла обогнать по экономическим показателям многие страны. Орешкин добавил, что государство сейчас занимает пятое место в рейтинге экономик.