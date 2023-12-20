Мир 20 декабря 2023, 07:42 Путин указал на становление Украины на путь терроризма Путин: Киев открыто встал на путь терроризма при поддержке западных спецслужб РИА «Новости»

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Украина при поддержке западных стран открыто встала на путь терроризма, российский спецслужбам необходимо усилить свою работу по всем направлениям. Об этом в видеообращении ко Дню работника органов безопасности сказал президент России Владимир Путин.

«Киевский режим, как мы знаем, при прямой поддержке иностранных спецслужб открыто встал на путь фактически государственного терроризма, террористических методов. Это диверсии против общественных деятелей, представителей органов власти, мирных граждан», — сказал он.

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Путин отметил, что также украинская сторона совершает террористические акты против объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.

Президент призвал усилить по всем направлениям антитеррористическую работу, использовать весь комплекс оперативных и технических возможностей, активно сотрудничать с Минобороны и другими профильными ведомствами.

Ранее Путин поручил блокировать сайты, которые занимаются сбором денежных средств для ВСУ.