Мир 21 ноября 2023, 16:38 Путин указал на неспособность США разрешить конфликт Израиля и Палестины Путин: история показала неспособность США решить конфликт Израиля и Палестины РИА «Новости»

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История продемонстрировала нежизнеспособность попыток США в единоличном порядке разрешить конфликт между Палестиной и Израилем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС.

«США неспособны разрешить этот конфликт единолично. История это показала», — сказал он.

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Глава государства подчеркнул, что Россия всегда придерживалась неконъюнктурной и последовательной позиции по палестино-израильскому урегулированию.

«Важно не допустить расширения этого конфликта», — добавил Путин.

Российский лидер также выразил глубочайшую обеспокоенность в связи с непростой гуманитарной обстановкой в секторе Газа.

«Массовое изгнание мирного населения, гибель тысяч людей, умирают дети, все это вызывает обеспокоенность», — подчеркнул он.

Согласно последней информации, после эскалации ситуации 7 октября на территории анклава погибли более 13 тысяч человек.