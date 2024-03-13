13 марта 2024, 09:32
Путин указал на бессилие Запада перед единством российского народа
Путин: Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа
После начала специальной операции западные страны хотели быстро покончить с Россией, но столкнулись с растущими возможностями Вооруженных сил, устойчивостью финансово-экономической системы государства и единством российского народа. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на телеканале «Россия 1» сказал президент страны Владимир Путин.
По его словам, некоторая часть западных элит не хочет видеть рядом с собой такую большую страну и думает о том, чтобы ее разделить. После начала боевых действий Запад путем санкций и руками украинских националистов хотел покончить с Россией.
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«Отсюда и пошел лозунг о необходимости нанесения России стратегического поражения в бою. Но потом пришло осознание, что это является маловероятным, а еще позднее — невозможным. Теперь он в бессилии перед единством русского народа», — сказал Путин.
Глава государства также добавил, что Россия намерена закончить украинский конфликт, а не раскручивать его маховик.
Ранее Путин дал понять западным элитам, что их «бал вампиров» заканчивается.
Россия
Запад
Владимир Путин
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