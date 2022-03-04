Путин: у России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет никаких недобрых намерений в отношении других стран. Такое заявление российский лидер сделал в ходе церемонии подъема государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме «Маршал Рокоссовский». Президент принимал в ней участие по видеосвязи.

«Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения», — сказал глава государства.

Он отметил, что Россия только отвечает на недружественные действия других стран. «Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения, нормально сотрудничать, нормально развивать отношения», — приводит слова президента РИА «Новости».

По его словам, если какие-то страны или предприятия отказываются сотрудничать с Россией, то они наносят вред и себе. Россия из-за отказа в сотрудничестве может сдвинуть в итоге какие-то свои проекты, но, как результат, приобретет дополнительные компетенции.

«Мы все все равно решим задачи, которые перед нами стоят. Даже в конечном итоге выиграем от этого, потому что приобретем дополнительные компетенции», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что, как бы ни было тяжело, Россия продолжит свое развитие, будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура по всей стране.