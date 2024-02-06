Мир 06 февраля 2024, 04:12 «Путин торжествует». Республиканцев в США раскритиковали за нежелание спонсировать Украину Конгрессмен Райан: нежелание республиканцев спонсировать Украину радует Путина Unsplash

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Нежелание экс-президента США Дональда Трампа и представителей Республиканской партии спонсировать Украину радует российского главу Владимира Путина. Такое заявление в эфире MSNBC сделал конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Пат Райан.

У политика спросили, когда Украина успела стать «такой провокационной для республиканцев темой». На что Райан ответил, что причина в сближении Трампа и Путина.

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«Кто у нас снова и снова торжествует? Путин. <…> Ничто не может сделать Путина счастливее, чем-то, что [спикер палаты представителей Майк] Джонсон вчера предложил — разделить нас, разделить наших демократических союзников», — пожаловался конгрессмен.

Палата представителей США на этой неделе проголосует по законопроекту о помощи Израилю без нового финансирования Украины. Ранее Джонсон раскритиковал предложенный сенатом законопроект, в рамках которого Белый дом выделит деньги на охрану своих границ, а также направит Украине и Израилю пакет помощи.